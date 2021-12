Is Ronse nieuwe toeristische trekpleister? In juli trok een recordaantal toeristen naar de stad

Volgens Lenoir zit de coronacrisis er zeker voor iets tussen, omdat daardoor veel mensen vakantie in eigen land doorbrachten. "We stellen vast dat veel mensen vanuit onze regio komen. Er kwamen bijvoorbeeld mensen uit Geraardsbergen die nog nooit in Ronse geweest waren. Toch ligt die stad niet ver van Ronse."

Het publiek dat naar Ronse komt is zeer divers, zegt Lenoir. "Wandelen is nog steeds de topactiviteit. We hebben dan ook veel wandelroutes in de regio. De nieuwe Mountainbikeroute trekt ook een publiek, maar veel mensen komen voor de architectuur."