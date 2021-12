Bijna 8 op de 10 Vlamingen zijn tevreden over de openbare omroep, 1 op de 3 kent merknaam VRT niet

Opvallend: 1 op de 3 Vlamingen kent de naam van de publieke omroep niet. Vaak kennen diezelfde mensen de aanbodmerken van de VRT wel zoals Eén, Radio 2 of MNM. Dat de merknaam VRT minder goed gekend is, heeft onder meer te maken met het beleid van de omroep om vooral zijn aanbodmerken uit te spelen.

Maar toch vindt Karen Donders, directeur Talent & Ontwikkeling en Publieke opdracht, dit een probleem. "Het is belangrijk dat mensen weten dat bijvoorbeeld MNM een merk is van de VRT. Want in het digitale tijdperk kunnen we niet met 10 tot 15 verschillende merken aanwezig zijn. Daar moeten we meer vanuit één centraal merk inzetten om vindbaar te zijn ten opzichte van mastodonten als Netflix en Disney." Het digitale aanbod van alle merken wordt nu alsmaar meer gebundeld onder de merknaam VRT NU.