Kamer verlaagt dotatie aan politieke partijen, maar bedragen worden wel geïndexeerd

Maar de dotatie voor de partijen wordt wel eerst nog aangepast aan de index, die 2 procent bedraagt. De besparing wordt op die manier dus teniet gedaan, tot ongenoegen van de oppositie. Het wetsvoorstel werd goedgekeurd in de Kamer met 110 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 18 onthoudingen.



De meerderheid benadrukte tijdens de bespreking van het voorstel in Commissie wel dat het debat nog niet is afgerond, en dat de discussie volgend jaar opnieuw zal worden gevoerd. In het regeerakkoord hebben de Vivaldi-partijen afgesproken om de partijfinanciering in haar geheel te herbekijken. Die discussie moet nog gevoerd worden.