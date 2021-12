Kikkererwtenoogst in provincie Oost-Vlaanderen mislukt

De tweede kikkererwtenoogst in Oost-Vlaanderen is jammer genoeg niet gelukt, schrijft het wetenschapsmagazine EOS. Gemakkelijk is het telen van zuiderse gewassen in ons klimaat niet aangezien België een nogal wisselvallig weerbeeld heeft. Kikkererwten, maar ook andere zuiderse gewassen zoals sojabonen en quinoa, doen het vooral goed in een warmere en drogere omgeving. Landbouwingenieur Thomas Truyen uit Zwalm kweekt al twee jaar kikkererwten en de oogst was vorig jaar wel gelukt. Door de vele regen afgelopen zomer heeft het dit jaar niet mogen zijn.