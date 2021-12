Waarom is kinderen vaccineren nuttig als ze niet ziek worden? En zijn de vaccins veilig voor hen? Jouw vragen beantwoord

En hoewel kinderen met onderliggende aandoeningen relatief gezien meer kans hebben op een ziekenhuisopname, is er in de absolute cijfers iets anders te zien. Uit Europese cijfers blijkt dat 80 procent van de kinderen die in het ziekenhuis belanden met corona, kinderen zonder onderliggende aandoeningen zijn. Al gaat het ook hier uiteraard om een kleine groep. "Hoe dan ook kan je niet voorspellen welk kind wel of niet in het ziekenhuis zal belanden", zegt Van Damme. "Het is een klein risico, maar het is er wel, verdeeld over een grote kinderpopulatie."