Auteurs Lize Spit en Ann De Craemer dromen van schrijversresidentie in Oostende

In Vlaanderen bestaan er verschillende schrijversresidenties, verblijven waar schrijvers een tijdje kunnen intrekken om in alle rust aan hun boek te werken. Zo zijn er in Brussel, Gent, Antwerpen en er is zelfs een in Avelgem. Maar nog geen enkele in Oostende. Als het van auteurs Lize Spit en Ann De Craemer afhangt, komt die er vlug. "Lize woont in Brussel, maar zij verblijft vaak met haar vriend in Oostende. Ze hebben daar hun hart verloren. Tijdens een wandeling zag ze de bouwvallige Villa Wilhermine. Ze tweette dat ze het verschrikkelijk vond om die mooie woning te zien verkrotten", vertelt Ann De Craemer.