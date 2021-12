Limburgse Center Parcs-vestigingen bijna volgeboekt in extra kerstvakantieweek

Normaal gezien is de laatste week voor de vakantie erg rustig in de vakantieparken, maar de afgelopen dagen gingen de boekingen voor volgende week serieus de hoogte in. "De 3 parken zijn nu al voor 86 procent volzet", zegt Liesbeth Vandamme van Center Parcs. "Erperheide is sowieso al iets hoger bezet, sinds de renovatiewerken die een jaar geleden zijn opgeleverd", zegt Vandamme. "We zijn in Vossemeren ook aan het verbouwen, ook daar zitten we aan een hoge bezetting. Maar zeker Terhills heeft veel aantrek en dat is nog eens enorm gegroeid in deze extra week vakantie. Want het is nog geen hoogseizoen, de prijzen liggen lager, en dat speelt natuurlijk een grote rol."