David Van Reybrouck, Gaea Schoeters en Pieter Gaudesaboos maken kans op Boon Literatuurprijs

Ook Lale Gül is een nieuwkomer. Zij maakt kans met haar autobiografische roman "Ik ga leven", over een meisje dat opgroeit in een streng-islamitisch gezin, maar een ander leven wil dan dat haar ouders voor haar uitgestippeld hebben. Erdal Balci schrijft dan weer zijn migratieverhaal van zich af in "De gevangenisjaren".