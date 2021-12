Mag ik mijn boosterprik halen bij ander vaccinatiecentrum dat sneller werkt? "Ten vroegste in januari"

"Op zich zijn wij bereid om iedereen te vaccineren, maar het moet van hogerhand geregeld worden. Nu is dat quasi onmogelijk aangezien je aan de hand van je postcode een centrum toebedeeld krijgt", reageert spoedarts Jan Stroobants van de Antwerpse vaccinatiecampagne. "We krijgen nu soms telefoontjes van mensen die merken dat het in hun eigen regio iets trager gaat. Voorlopig kunnen we hen niet helpen, maar wie weet in de toekomst wel als er ruimte voor is. Zulke zaken moeten wel op een hoger niveau geregeld worden. Bijvoorbeeld via een formele vraag van het ene centrum aan het andere. Het laatste wat we willen is dat heel Vlaanderen ons belt", zegt Stroobants.