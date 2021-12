Marktkramers- en bezoekers over plannen om Genkse stadscentrum te vergroenen: “Hopelijk even praktisch als aantrekkelijk”

Woensdagavond stelde het Genkse stadsbestuur in de stedelijke schouwburg de plannen voor om het centrum te vergroenen. De Grote Markt wordt een stadsbos en ook het Sint-Martinus- en het Stadsplein krijgen een klimaatvriendelijke metamorfose. De eerste bezoekers op de donderdagmarkt reageren positief: “De huidige betonnen vlakte is niet bepaald aantrekkelijk”, vindt een vrouwelijke zeventiger. “Ik hoop wel dat de vergroening in samenspraak met de marktkramers zal verlopen. Het centrum is nog niet zo lang geleden aangepakt, dus er zal zeker ook onbegrip zijn."