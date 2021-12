N-VA wil werkgebied Leuvense brandweer herbekijken

“Vanuit het brandweerkorps van Leuven bereiken ons steeds meer verhalen over een structurele onderbezetting”, steekt Leuvens gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) van wal. “Daar heeft de grote brandweerhervorming mee te maken. Het digitale oproepsysteem contacteert vandaag de brandweerpost die het snelst ter plaatse kan zijn. Vermits de kazerne van Leuven heel gunstig gelegen is - op de kruising van de E314 en de E40 - moet het korps van Leuven dus vaak uitrukken, zelfs voor incidenten verder weg. En daardoor gebeurt het nog meer dan vroeger dat de brandweer niet bereikbaar is in de eigen stad, dat is onaanvaardbaar."