Nedcar moet op zoek naar nieuw automerk

Canoo was deze zomer de eerste nieuwe klant van VDL Nedcar nadat BMW had besloten de productie van BMW's en MINI's over te hevelen naar eigen fabrieken. Het plan was om zeker tot 2028 een soort elektrische SUV's te laten maken door de fabriek. Maar het Amerikaanse bedrijf ziet nu dus af van de afspraken over de autoproductie. De productie van auto's in de Verenigde Staten zou minder risico's met zich meebrengen dan in Europa, zegt het bedrijf.