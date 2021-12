Te veel volk op feestje Nederlandse kroonprinses Amalia, premier Rutte: "Het zijn ook mensen, we maken allemaal fouten" 

Afgelopen weekend werd in de tuin van Huis ten Bosch, het paleis waar koning Willem-Alexander en zijn gezin wonen, een verjaardagsfeestje gehouden voor kroonprinses Amalia. Zij werd op 7 december 18 jaar.

Op het feest zouden officieel 21 mensen uitgenodigd zijn, maar volgens sommige Nederlandse media waren er zeker 100 mensen. 21 of meer, het is in elk geval tegen het advies van de overheid om thuis, binnen of buiten, niet meer dan 4 gasten buiten het gezin te ontvangen, wegens het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland.