Nieuw onderzoek toont aan: door Google overschatten we onze eigen kennis

Onderzoekers aan de universiteit van Texas, in de VS, hebben onderzocht in welke mate mensen geloven dat ze zelf over kennis beschikken die op het internet beschikbaar is. Uit de studie blijkt dat mensen hun eigen kennis overschatten. De grote schuldige in het hele verhaal zijn zoekmachines als Google. Dat vertelt Wouter Duyck, professor psychologie aan de universiteit van Gent, in “Nieuwe feiten” op Radio 1.