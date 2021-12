Nieuwjaarsreceptie Deerlijk verplaatst naar Moederdag

Door de huidige maatregelen en cijfers vinden ze het in Deerlijk niet verantwoord om nu te klinken op het nieuwe jaar. Daarom hebben ze beslist om de nieuwjaarsreceptie te verplaatsen naar 8 mei. Schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken (CD&V) denkt zelfs na over een andere naam. “Moederdagreceptie kan wel iets zijn”, lacht hij. “Het komt erop neer dat we mensen willen samenbrengen op een goede en veilige manier. We gaan zeker het concept aanpassen, misschien met paaslelies en zo. We hopen uiteraard op goed weer in die periode.

