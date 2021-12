Nog altijd veel klachten over bereikbaarheid van de Dienst Personen met een handicap

Steve Norgan heeft een zoon met het syndroom van Down. Wanneer hij een parkeerkaart wil aanvragen bij de Dienst Personen met een handicap ondervindt hij heel veel problemen.

Steve belt de Dienst Personen met een handicap twee dagen lang. "Maar ik krijg telkens een automatisch antwoordapparaat dat na een tijdje vanzelf afsluit." Enkele dagen later probeert hij opnieuw en kan hij wel iemand spreken. "Ik heb het dossier twee maanden geleden opgestart, na een maand krijg ik bericht dat alle documenten in orde zijn. Maar de parkeerkaart heb ik nog altijd niet ontvangen."

Echt vlot verloopt de aanvraag niet. "Nochtans hoorde ik dat de Dienst Personen met een handicap meer personeel zou krijgen. Maar ik heb niet het gevoel dat er verbetering gekomen is."

Het verhaal van Steve is geen uitzondering. Na een oproep ontvangt De Inspecteur honderden getuigenissen over de moeizame werking bij de FOD Sociale Zaken.

Boosdoener is... corona



Bij de FOD Sociale Zaken zitten ze uiteraard verveeld met de situatie. "Ik ga geen excuses verzinnen, maar ik kan wel verzekeren dat het ook voor ons een permanente bezorgdheid is", zegt Peter Samyn van de Directie-Generaal Personen met een handicap.

Nochtans zijn er eind 2019 wel extra werkkrachten aangenomen. "We hebben daardoor de achterstand van 2019 kunnen wegwerken. Maar toen kwam corona. Daardoor hebben we een nieuwe achterstand opgelopen."

In januari verbetering?

Maar Samyn heeft wel hoopvol nieuws: "Ook deze regering geeft ons weer bijkomende middelen waardoor we in januari 15 nieuwe mensen kunnen aannemen om oproepen te beantwoorden."

Die extra werknemers zijn zeker welkom. "We krijgen elk jaar 150 000 aanvragen. Achter elk dossier zit een uniek persoon met een unieke handicap." Dat maakt dat dossiers soms langer aanslepen. "Al geven we wel prioriteit aan mensen die heel dringend een kaart nodig hebben. Die dossiers proberen we binnen drie weken af te handelen."

Dialoog opstarten

Naast extra werkkrachten wil de FOD Sociale Zaken ook beter luisteren naar mensen met een handicap. "We willen een dialoog opstarten met Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en ervaringsdeskundigen." Daarnaast mag iedereen die contact heeft met de Dienst Personen met een handicap ook feedback geven.

Een goed idee, vindt onderzoeker Beno Schraepen. Hij schreef onlangs een boek over wat er allemaal schort aan het systeem. "Mensen met een beperking durven vaak niet genoeg op hun strepen te staan. Nochtans staat het recht op inclusie in de grondwet."