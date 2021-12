Noodopvang tijdens afkoelingsweek raakt moeilijk rond: "Focus op kinderen van ouders met essentieel beroep"

Niet alle leerkrachten in Diepenbeek zijn blij met die beslissing. "We voelen ons onder druk gezet, want we zitten natuurlijk in met onze school en gaan dan toch maar weer opvang doen maar eigenlijk is het officieel een vrije week", klinkt het.

Ook de Christelijke Onderwijscentrale (COC) benadrukt dat het niet de bedoeling is dat leerkrachten worden ingeschakeld om opvang te doen.