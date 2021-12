"Omar m'a tuer": gerecht heropent onderzoek naar een van meest ophefmakende Franse moordzaken

Maar de zaak bleef vragen oproepen. Want was het niet vreemd dat de weduwe, een hoogopgeleide vrouw, zo'n opvallende taalfout zou hebben gemaakt? "Omar m'a tuer" (Omar heeft me vermoorden), stond er, in plaats van "Omar m'a tué" (Omar heeft me vermoord). En zou iemand die op sterven ligt, in de duisternis van een kelder, bijna twee keer zo’n duidelijke zin met haar eigen bloed hebben kunnen schrijven?