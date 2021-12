We hebben meer restafval geproduceerd en zijn door corona minder naar recyclageparken gegaan

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is tevreden dat we minder afval produceren. "Ondanks de pandemie bleef de totaal-hoeveelheid huishoudelijk afval in 2020 stabiel. Dat is een goede zaak. Onze versterkte focus op handhaving op straat lijkt ook de eerste vruchten te beginnen afwerpen, al blijft het zaak van alle overheden samen om de pakkans te verhogen. Eens we corona opnieuw onder controle hebben, verwachten we dat ook de positieve effecten van de uitbreiding van de pmd-zak en de selectieve inzameling van oude matrassen zichtbaar zullen worden."