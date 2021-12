Alle 17 in Haïti ontvoerde missionarissen en hun gezinsleden zijn weer vrij

Eerder werden al 5 gijzelaars vrijgelaten, nu zijn ook de andere 12 vrij, bevestigt de Haïtiaanse politie een eerdere verklaring van Christian Aid Ministries uit Ohio. Ze werden teruggevonden op de berg Morne Cabrit, een klein bergachtig schiereiland in het noorden van het land.

Meer details wilde de politie niet geven. Het is niet duidelijk of er uiteindelijk losgeld is betaald.



Ontvoeringen door gewapende bendes komen steeds meer voor in Haïti. Iedereen, van de rijke elite tot straatverkopers, loopt het gevaar gekidnapt te worden. De bendes controleren al jaren de armste wijken van de hoofdstad en hebben hun actieterrein uitgebreid naar de rest van de hoofdstad en de omgeving ervan.

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond en een van de armste landen ter wereld. Het land verkeert al maanden in een politieke crisis na de moord op president Jovenel Moïse in juli. Daarnaast worden de Haïtianen geregeld geconfronteerd met zware aardbevingen met veel slachtoffers, cholera-epidemiëen en verwoestende orkanen.