Ook burgerlijke partijen in zaak-Bart De Pauw gaan niet in beroep

De burgerlijke partijen in de rechtszaak rond tv-maker Bart De Pauw gaan niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de correctionele rechtbank. In een gezamenlijk persbericht laten negen vrouwen en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen weten dat ze met het vonnis erkenning hebben gekregen dat de feiten die Bart De Pauw pleegde wel degelijk strafbaar zijn. De Pauw werd vorige maand veroordeeld wegens stalking van 5 vrouwen en overlast met elektronische communicatiemiddelen bij 1 vrouw.