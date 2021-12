Ook volgend jaar geen varkenskoppen in Glabbeek: "Traditie als erfgoed erkennen zodat ze niet verloren gaat"

Rond 15 januari wordt traditiegetrouw Sint-Antonius gevierd. Dat is de patroonheilige van Wever, deelgemeente van Glabbeek. Elk jaar gebeurt dat op een bijzondere manier: met de verkoop van varkenskoppen per opbod. Een feest waar heel wat dorpsgenoten op af komen.

Maar door de coronacrisis zal het ook in 2022 niet doorgaan, en is het al van 2019 geleden. Dat vertelt Louis Bruyninckx van de organisatie van het Sint-Antoniusfeest. "Normaal gezien vieren we elk jaar Sint-Antonius. Dat begint dan met de jaarmis om 9 uur 's ochtends, daarna verkopen we vier halve varkenskoppen en één hele per opbod op het Kerkplein in Wever. Daarnaast zijn er ook pensen te koop, preskop en kunnen de mensen iets drinken."