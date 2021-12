Politie neemt verwaarloosde baardagame in beslag in café in Oostende

"Eind oktober kregen we een anonieme tip over een hagedis, die in slechte omstandigheden leefde in een terrarium in een café", vertelt inspecteur Joyce Deschacht van de dienst Omgevingshandhaving. "Toen we het gingen controleren, zagen we dat het reptiel geen aangepast voedsel kreeg, tussen de rottende groenteresten zat. En er was ook geen UV-lamp voorzien om het dier warm te houden. We hebben de eigenaar toen enkele duidelijke maatregelen opgelegd", vult hoofdinspecteur Alain Peeters van de dienst Omgevingshandhaving aan.

Maar toen de politie afgelopen week opnieuw kwam controleren, was daar nog geen verandering ingebracht. "We zagen aan de ingevallen buik dat het dier nog altijd geen aangepast eten had gekregen. De eigenaar had ook nog altijd niet laten weten aan het omgevingsloket dat hij een reptiel had als huisdier, wat eigenlijk verplicht is. Daarom hebben we besloten om voor het welzijn van de baardagame het dier in beslag te nemen. Het gaat hier om grove schending van het dierenwelzijn en dit had voor de hagedis helemaal anders kunnen uitdraaien", besluiten Deschacht en Peeters. De politie zal een boete uitschrijven en de eigenaar nog verder ondervragen.