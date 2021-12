Kappers krijgen sleutelrol in nieuwe campagne rond partnergeweld

"Volgens de laatste nationale cijfers uit 2018 zijn er in België jaarlijks 150 gevallen van potentieel dodelijk partnergeweld en we weten dat de lockdown in 2020 het probleem alleen groter heeft gemaakt. Het is een echte pandemie. En voor zij die enkel aan het geld denken: ook de maatschappelijke kost van partnergeweld is enorm, denk maar aan de kosten van medische en psychologische hulp of de vicieuze cirkel die het creëert wanneer kinderen thuis partnergeweld zien."