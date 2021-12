Opvolger voor "De Kampioenen"?  "Bijna onmogelijk, er is geen receptenboekje", zegt regisseur Jan Verheyen

"De herkenbaarheid is daarin een belangrijke factor", zegt regisseur Jan Verheyen in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij regisseerde een aantal films over De Kampioenen, die na het stopzetten van de reeks werden gemaakt.

"Die amateur-voetbalploeg is een ontzettend herkenbare biotoop. Het is ontzettend Vlaams. Daarnaast zitten in die biotoop ook een aantal personages die uitvergrotingen zijn van mensen die we misschien wel kennen. De grote ondernemer die een voetbalclub bezit, de trainer die wat meer succes wil, de keeper die enkel voor de gezelligheid komt. Humor werkt vaak goed als het cultureel is bepaald. Dat is hier zeker het geval."