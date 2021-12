Pascal uit Tessenderlo versiert huis met 78.000 kerstlichtjes: "Ik hoop nog tot 100.000 te gaan!"

Elke avond stipt om 17 uur floepen de lichtjes aan op de Biesdelle in Tessenderlo, en om middernacht gaan ze weer uit. "Dat gebeurt allemaal met een digitale timer en ik sta vaak te kijken wanneer ze aangaan, dat is geweldig om te zien", zegt Pascal. Maar is dat niet heel duur allemaal tegenwoordig? "Onze elektriciteitsrekening is eigenlijk net hetzelfde als die van vrienden en familie. Misschien zijn we voor de rest heel zuinig? We hebben ook zonnepanelen, dat helpt."