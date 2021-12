Piloot uit Tessenderlo mag laatste keer showen met C-130: "Een iconisch toestel"

"De C-130 is het mooiste militaire vrachtvliegtuig ter wereld", vindt Stef Verhaert. Hij vliegt er al bijna 15 jaar mee. Over enkele weken schakelt hij over op de nieuwe en nog grotere A400M. Maar dat zal toch niet hetzelfde zijn. "Ja, de A400 is nog even wennen. Maar de C-130 is dan ook een iconisch toestel. Elke militair op de wereld is er ooit mee in aanraking gekomen, tijdens trainingen of om op missie te gaan. Het is een eer om daarmee te vliegen."