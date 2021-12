Podcast: "In wat voor tijd leven wij? Ben ik te woke, ben ik te woke misschien?"

Er lijkt een nieuwe generatie mensen opgestaan die zich bewust is van allerlei problemen en zorgen in de maatschappij en die die ook wil aanpakken. Diversiteit en inclusie staan bij sommige universiteiten voor een nieuwe vorm van morele zuiverheid. Een groeiende groep studenten deelt hun studiemateriaal of taalgebruik op in woke of niet-woke. En wie niet woke genoeg is, hoort er niet meer bij. Maar het woord leidt ook tot zogenaamde woke-terreur. Het zou onze jongeren vergiftigen.