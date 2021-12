Inspecteur en tv-gezicht Sofie Lenaerts van "Kijk Uit" krijgt huwelijksaanzoek op 8.000 meter hoogte

Het aanzoek gebeurde op de top (voortop) van de Broad Peak, dat is een berg in Pakistan. Sofie en Stef stonden op een hoogte van 8.035 meter. De plaats was niet toevallig gekozen: Sofie en Stef zijn beiden bergbeklimmers. Ze leerden elkaar in 2013 kennen tijdens een expeditie in Pakistan. Stef droeg de verlovingsring in een hangertje.

Voor Sofie was het huwelijksaanzoek een emotioneel moment. "Ik was aan het wenen en aan het snotteren van geluk." Eind deze maand vertrekken Sofie en Stef voor een winterexpeditie in Nepal. Door het winterweer wordt het een zware uitdaging. "Het wordt extreem koud en dus extreem moeilijk", aldus Sofie Lenaerts.