Problemen bij Bpost in centrum  Oostende door quarantaine bij personeel

In het centrum van Oostende hebben heel wat mensen hun post deze week later gekregen dan anders. Dat kwam omdat heel wat personeelsleden van Bpost in Oostende thuis in quarantaine zaten. Daarom schakelde het postbedrijf zoveel mogelijk tijdelijke krachten in. "Maar dat zorgde op zijn beurt voor meer fouten", vertelt Johan Delacauw, die in de Kemmelbergstraat in Oostende woont.

"Ik heb al 8 dagen geen krant meer gehad. In het gebouw hier werd er een hele grote stapel post van enkele dagen oud in 1 keer geleverd. Dat zorgt voor problemen bij sommige mensen, hé. Een advocaat uit de buurt kreeg 10 dagen lang geen post en plots werd alles in 1 grote stapel geleverd. Daar zaten blijkbaar gerechtelijke procedures bij die moesten gebeuren en waarvan de datum verstreken was. Het heeft dus heel wat gevolgen gehad voor de buurtbewoners", zucht Johan.

Ondertussen zouden de problemen in Oostende volgens Bpost grotendeels voorbij moeten zijn.