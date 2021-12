Provincie Antwerpen verleent Ineos omgevingsvergunning voor omstreden ethaankraker

Chemiebedrijf Ineos heeft van de provincie Antwerpen de omgevingsvergunning gekregen voor Project One, het miljardenproject in de Antwerpse haven dat bestaat uit de bouw van een ethaankraker. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het nieuws wordt bevestigd door de deputatie van de provincie. Aan de omgevingsvergunning is wel de voorwaarde verbonden dat de site binnen tien jaar klimaatneutraal is.