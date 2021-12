Provincie Oost-Vlaanderen wacht op geld van Vlaamse regering voor fietsprojecten

En dat zal gevolgen hebben voor de fietsprojecten in Oost-Vlaanderen, zoals de fietssnelwegen, zegt Gillis. "Wij zijn volledige beheerder voor de aanleg van fietssnelwegen in de provincie, maar zonder geld van Vlaanderen stellen we ons de vraag of we de uitrol van die fietswegen nog verder kunnen zetten."

Het gaat in totaal om meer dan 100 fietsprojecten in bijna 40 gemeenten in Oost-Vlaanderen. "Ook Vlaanderen geeft aan dat het functioneel fietsroutenetwerk versneld uitgerold moet worden. Maar daarvoor wil het blijkbaar geen extra inspanningen doen", besluit Gillis.