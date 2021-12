Proximus brengt Amerikaans dochterbedrijf TeleSign naar beurs

Begin december liet Proximus al weten dat het een beursgang van TeleSign onderzocht. Nu is de kogel door de kerk: TeleSign trekt naar de Nasdaq in New York. Dat gebeurt via een fusie met een zogenaamde SPAC of blancochequebedrijf, een lege schelp die op de beurs wordt geplaatst om nadien met andere bedrijven te versmelten om ze snel naar de beurs te halen. Het gaat om North Atlantic Acquisition Corporation (NAAC).