Hoe en waar krijg ik nu sneller mijn prik? Jouw vragen over de boostercampagne beantwoord

Elke volwassene die al één (Johnson&Johnson) of twee (AstraZeneca, Pfizer of Moderna) keer gevaccineerd werd tegen het coronavirus, wordt uitgenodigd om een extra prik te krijgen. Die prik moet onze immuniteit een nieuwe boost geven, vandaar de naam. “We worden nu geconfronteerd met de omikronvariant en dat is toch wel een bijzondere uitdaging. Die heeft voet aan land gezet, we zien ook dat die in toenemende mate oprukt. Wetenschappelijk onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk toont aan dat het boostervaccin onze weerstand tegen symptomen met 70 procent kan doen stijgen. In die zin is vaccineren daar toch wel het beste antwoord op”, argumenteert Beke.