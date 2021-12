Raad van State vernietigt voor de derde keer handelsvergunning voor Quartier Bleu in Hasselt 

Enkele passanten hebben het nieuws over de vergunningsproblemen ook al vernomen. “Al voor de derde keer zijn die vergunningen vernietigd, zijn daar dan geen experts mee bezig? Wat zijn ze dan vergeten of waar hebben ze niet naar gekeken dat het weer niet lukt? Maar afbreken zullen ze dat hier niet doen, hé.”

Heel veel mensen ergeren zich aan de leegstand in de Hasseltse binnenstad. “Ja, die er is er wel, hé”, zegt een vrouw verontwaardigd. “Er kunnen toch geen winkels blijven bijkomen. En verschillende speciaalzaken zijn er de afgelopen jaren mee gestopt. Dat waren vaste waarden. En wat komt er in de plaats? Ketens, zoals in alle andere steden.” Maar de bezoekers erkennen dat Quartier Bleu ook troeven heeft. “Het is hier altijd rustig, dus afstand houden voor corona is geen enkel probleem”, zegt een vrouw. Haar vriendin valt in: “En het is hier wel mooi aan het water, om een terrasje te komen doen, zeker in de zomer. Ik vind het hier beter om te zitten dan om te komen winkelen.”