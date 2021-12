Radja Nainggolan krijgt vier maanden rijverbod voor te snel rijden 

Zijn advocaat had de precieze gemeten snelheid in twijfel getrokken. "In het proces-verbaal zwaait de politie met snelheden tot 120 km/u. Mijn cliënt geeft toe dat hij iets te snel gereden heeft, maar nooit aan die snelheden. De rechter heeft nu geoordeeld dat er inderdaad geen enkele zekerheid bestaat over de precieze snelheid en houdt het in het vonnis op een onaangepaste snelheid", zegt meester Omar Souidi.



"Gezien de fors hogere strafeis ben ik uiteraard tevreden met de uitspraak, gezien de rechtbank ons volgt dat de stelling van de politie omtrent de gereden snelheid niet kan worden bijgetreden. Voor de feiten die Radja bekent, werd een constructieve straf opgelegd."