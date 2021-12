Investering van ruim 24 miljoen euro voor Limburgs klimaatplan de komende 3 jaren 

De acties die er komen gaan onder meer over de vergroening van steden en gemeenten, maar ook over het sensibiliseren van inwoners om meer de fiets te nemen in plaats van de auto, vooral dan voor woon-werkverkeer. De provincie blijft ook sterk inzetten op de aanleg van fietssnelwegen. En dan zijn er ook acties om wateroverlast te voorkomen. Alles samen gaat het om een investering van 24 miljoen euro, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA). "Daar zitten dan ook fietspaden in, de vergroening van speelplaatsen, het duurzamer maken van gebouwen, en ook het bomenplan en natuurverbindingen."