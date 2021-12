Ryanair gaat meer dan 30.000 gedupeerde reizigers van "stakingszomer" in 2018 vergoeden

Vliegtuigmaatschappij Ryanair gaat meer dan 30.000 reizigers die in de zomer van 2018 in ons land hun vlucht geannuleerd zagen, vergoeden. In de zomer van 2018 werden door stakingsacties van Ryanairwerknemers op de luchthavens van Zaventem en Charleroi bijna 200 vluchten geannuleerd of vertraagd. En Ryanair gaat die reizigers nu een waardebon geven tussen de 250 en 400 euro, die na een jaar ook in geld kan worden uitgekeerd.