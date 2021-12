Tour Surprise brengt street art met humor en een flinke portie fantasie in Kuurne

Treepack is een kunstenaarscollectief van 200 artiesten dat over heel België projecten heeft lopen. Muurschilderingen en street art is hun specialiteit en worden in concepten op maat gegoten. “In Kuurne wordt de route doorspekt met kunstige, grappige knipogen. Het brengt een glimlach op het gezicht van de mensen en een fonkeltje in de ogen”, zegt burgemeester Francis Benoit.