Supertyfoon aangekomen op Filipijnse eiland Siargao: tienduizenden mensen geëvacueerd 

Het weerbureau waarschuwt voor "zeer verwoestende tyfoonwinden" in delen van het land en zegt stormvloeden te verwachten in verschillende kustgebieden. Ook zullen er overstromingen en aardverschuivingen zijn in de bergachtige gebieden. De windsnelheid is nu toegenomen tot 195 km per uur met windvlagen die kunnen oplopen tot 240 km per uur.