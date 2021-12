7,5 meter hoog en 50 meter lang: toegangspoort Bosland in Lommel krijgt indrukwekkend landschapswerk

House of Nature zal zich organisch verweven met de omringende natuur en wordt 7,5 meter hoog en meer dan 50 meter lang. Bezoekers kunnen in het kunstwerk stappen via een doorgang die de vorm heeft van een mens.

Kunstenaar Will Beckers: “House of Nature plaatst de mens centraal als individu en in relatie tot het grotere geheel. Als bezoeker voel je je klein door de grote afmetingen van het kunstwerk. Maar het werk is tegelijk heel toegankelijk en creëert een uniek venster op de nabijgelegen natuur.” Het wordt volledig opgebouwd uit staal. De buitenzijde bestaat uit duizenden stalen plaatjes, die aan elkaar worden gelast.

De kunstinstallatie omvat een picknicklocatie, een groene boskamer en tafels met gestileerde tekeningen van dieren die leven in Bosland.

