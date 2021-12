Ligt lichaam van verzetsstrijder Urbain Maes uit Oostende in massagraf van kamp uit WOII? Polen opent onderzoek

Een job voor "den Duits", en dus zag Urbain – lid van het Vrijkorps, een Belgische verzetsgroep – zijn kans schoon: hij tekende stiekem plannen van de batterij en de stand van de kanonnen. Een welkome hulp voor de Engelsen. Maar Urbain was niet de enige met een dubbele agenda. Prosper Dezitter, een collaborateur die infiltreerde in het verzet en naar schatting 12.000 mensen verklikte, had weet gekregen van verzetsstrijders in Oostende. Hij leverde in de nacht van 17 op 18 november 1943 een hoop mannen over aan de Gestapo in ruil voor een flinke som geld.