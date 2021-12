Merel (17) uit Destelbergen scoort op Instagram met "urbex"- fotografie: "Ik maak foto's van verlaten gebouwen"

"Ik ben heel toevallig met urbex begonnen. Het is niet zo dat ik op een dag opstond en dacht: vandaag ga ik eens foto's maken van verlaten gebouwen", lacht ze. "Toen ik op uitstap was met mijn familie, kwamen we een mooie villa tegen. We gingen wat dichterbij en zagen dat het vervallen was en helemaal overwoekerd. En wat bleek? De deur stond open!" En zo geschiedde: Merel nam binnen een kijkje, was overdonderd door de schoonheid van de leegte en besloot dat ze dat nog vaker wilde doen.