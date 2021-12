Hoge Gezondheidsraad geeft positief advies voor coronavaccin kinderen vanaf 5 jaar

In ons land werd er dan meteen naar de Hoge Gezondheidsraad gekeken, die een advies voor ons land moest forumeleren. Dat advies ligt er nu én is positief, zo verneemt VRT NWS. De kans dat gezonde kinderen in het ziekenhuis belanden met een coronabesmetting is zeer klein, zo benadrukt de Hoge Gezondheidsraad in het advies, al zijn er wel al gevallen gemeld.