Vaccinatiecentra maken zich op voor boosterprik: "Vraag is of uitnodigingen op tijd kunnen worden verstuurd"

Ook in Dilsen-Stokkem, in Limburg, moeten ze bekijken of het nodig en mogelijk is om toch enkele dagen te openen tussen Kerstmis en Nieuwjaar zegt Noel Vandeboel: "De vraag is of Vlaanderen tijdig uitnodigingen kan versturen en tijdig vaccins kan sturen naar het centrum." In Hasselt wachten ze daarom nog even de informatie van de overheid af, centrummanager Olivier Hoogmartens: "Als de cijfers beschikbaar zijn, zullen we op basis daarvan beslissen of we snelheid kunnen winnen. We gaan niet ondoordacht het centrum dagen opendoen in een periode waarin we burgers toch niet bereiken."