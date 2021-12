Vaccinatiecentrum in Antwerp Expo uitgebreid voor boosterprikken, niet meer in Kinepolis

Momenteel worden in Antwerpen zo'n 10.000 mensen per dag geprikt, vanaf volgende week wordt dat uitgebreid naar 20.000 mensen per dag, die een derde prik zullen krijgen. Voor die opschaling werd eerst gedacht aan het Sportpaleis om naar uit te wijken, maar die locatie was dan weer té groot. "We waren ons aan het voorbereiden op een scenario waarin het interval zou worden teruggedraaid naar 3 maanden, en nu is het 4 maanden geworden", zegt Antwerps schepen van gezondheidszorg Els Van Doesburg aan Radio 2 Antwerpen. "Dus we kunnen verder doen in Antwerp expo, waar we extra zalen kunnen huren."

Bioscoopcomplex Kinepolis waar tot nu toe ook werd gevaccineerd, zal voorlopig niet meer worden gebruikt, want daar is uitbreiden moeilijk.