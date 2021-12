Vaccinatiecentrum Wemmel schaalt alvast op: “We gaan 7 op 7 vaccineren”

“We willen voorbereid zijn dus hebben we al eens bekeken wat dat voor ons zou betekenen”, zegt verantwoordelijke Armand Hermans. “Wij zullen bijschakelen en zullen de vaccinatielijnen maximaal openen. Waarschijnlijk gaan we zeven op zeven vaccineren, buiten met Kerstmis en Nieuwjaar. We bekijken ook of we infrastructureel aanpassingen moeten doen om de snelheid binnen de vaccinatielijnen op te drijven.”