Verpleegkundigen met specialisatie krijgen extra loon, minister Vandenbroucke: "Vielen tussen mazen van het net"

Met dat sociaal akkoord werden de lonen in de zorg in het algemeen opnieuw bekeken. Starters zouden extra loon krijgen, administratieve taken worden minder gewaardeerd op vlak van loon. Maar ook vorig jaar klonkt er bezorgdheid over de verloning van verpleegkundigen met een specialisatie. De Unie van Belgische Verpleegkundigen kloeg aan dat die specialisaties niet voldoende werden gevaloriseerd in de nieuwe "loonschalen".