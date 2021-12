Verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen komt er: "Zo behouden ze sociale vaardigheden"

VDAB zal samen met gemeenten bekijken of en waar de langdurig werklozen kunnen worden ingezet. Dat zal voor maximaal 64 uur per maand kunnen. Ze behouden hun uitkering en krijgen een vergoeding van 1,30 euro per uur. "Het is ook beperkt in de tijd, want we willen vermijden dat mensen daarin eeuwig blijven zitten", legt Crevits uit. "Maar we willen wel vermijden dat mensen die 2 jaar werkzoekend zijn in die inactiviteit blijven zitten en daardoor nog een grotere afstand krijgen tot de arbeidsmarkt."