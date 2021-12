Verplichte gemeenschapsdienst een maat voor niets? "Veel complexer dan schop onder kont en nu moet jij werken"

De bestaande instrumenten, zoals intensieve begeleiding, werken volgens Coryn dan ook veel beter om iemand weer aan het werk te krijgen dan een verplichte gemeenschapsdienst. "Ik zit al meer dan twintig jaar in het vak en er zijn echt heel wat zaken die ertoe leiden dat mensen op een duurzame manier – want daar moeten we het over hebben – tewerkgesteld worden", vertelt ze.

"Want een job vinden is één ding, een job houden is nog iets anders. Ook daar zetten wij doorheen het ganse traject op in. Wat als ik eens een mindere dag heb? Wat als het eens tegenvalt op het werk? Hoe zorg ik ervoor dat ik er de dag erna er opnieuw sta? Het is veel complexer dan iemand een schop onder de kont geven en zeggen: "nu moet jij gaan werken"."